Станкович объяснил, почему Барко получил мало игрового времени в дерби с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о том, почему аргентинский полузащитник Эсекьель Барко отыграл мало минут в матче с «Динамо».

Встреча первого тура группового этапа Кубка России завершилась крупной победой «Спартака» со счетом 3:0. Барко вышел на поле только на 80-й минуте.

«Почему Барко отыграл так мало? Я так решил. А если серьезно, то он только прибыл и провел только две полноценные тренировки с командой. Я не хотел рисковать», — заявил Станкович журналистам.

Следующий матч «Спартак» проведет 5 августа. В этот день «красно-белые» сыграют дома с «Крыльями Советов».