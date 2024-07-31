Мостовой: «Верните Абаскаля!»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался после крупной «красно-белых» над «Динамо».

31 июля подопечные Деяна Станковича разгромили «бело-голубых» в матче группового этапа Кубка России. Игра завершилась со счетом 3:0.

«Верните Абаскаля, верните его! Ну как зачем? Все эти комментаторы, все лизуны, лизобюлюды, которые про него кричали... Верните Абаскаля, чтобы они опять зализывали», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака» в апреле этого года.

5 августа «красно-белые» примут «Крылья Советов». Матч третьего тура РПЛ должен будет стартовать в 20:00 по мск.