Станкович: «Удалось реализовать то, что мы готовили, о чём мы договаривались, всё получилось»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Классная победа. Первый большой матч при своих болельщиках. Сегодня все получилось или были моменты, которые у вас вызывают вопросы?

- Благодарю своих ребят, сегодня они на самом деле провели феноменальный матч все вместе. Давайте не забывать, что это дерби против команды, которая в прошлом сезоне боролась за первое место до самого конца. Сегодня нам удалось реализовать то, что мы готовили, о чем мы договаривались, всё получилось. Поздравляю и благодарю ребят.

- Болельщики «Спартака» совершенно точно получили удовольствие. Наверное, единственный вопрос, который есть у них, это почему Барко отыграл так мало? Его ждали раньше.

- Я так решил. Если серьезно, то он только-только прибыл и недавно провел 60-70 минут на поле. Только две полноценные тренировки у него было с командой. Поэтому я просто не хотел рисковать им.

- Когда вы меняли своих футболистов, каждому уходившему с поля вы что-то говорили. Но Угальде говорили больше остальных. Если не секрет, о чем вы общались?

- Здесь никакого секрета нет. Я просто благодарю ребят, потому что понимаю, сколько они отдают на поле ради себя, партнеров, команды и клуба, а также за меня, потому что я требую от них многого. За это я их сердечно благодарю.

- В концовке матча у «Спартака» получалось очень многое, вы могли забивать и четвертый, и пятый мяч. Это тот футбол, который вы хотите ставить команде?

- Быть прямыми, быть конкретными - это то, что мы хотим. Понимаю, что это невозможно на протяжении всех 90 или 100 минут выдерживать то, что мы хотим делать, но сегодня ребята показали на 90% точно то, что мы хотели сделать.

- Перед началом матча мы отчасти с вами затронули тему менталитета. Такая победа, тем более в дерби при практически заполненном стадионе в плане менталитета и отношений в раздевалке насколько важна? Здесь и сейчас в том числе для вас в самом начале пути?

- Я живу этим и проживаю каждый матч вместе с ребятами и своим штабом с первой и до последней секунды. Мне это нравится, я получаю огромное удовольствие, особенно, когда на поле такая серьезная команда и такой матч. Это столичное дерби. Нужно контролировать себя и сохранять концентрацию, быть спортивными.