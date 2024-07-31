Угальде забил во втором матче подряд

В среду, 31 июля, «Спартак» разгромил на своём поле «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов.

Стоит сказать, что 22-летний Угальде отметился голом во второй игре подряд. Ранее у форварда был всего один забитый мяч за полгода в клубе.

Всего на счету костариканского игрока 19 выходов на поле в футболке «красно-белых» и три гола.

Свой следующий матч «Спартак» проведет 5 августа. В этот день команда Деяна Станковича примет самарские «Крылья Советов».