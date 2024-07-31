Тюкавин отреагировал на свою безголевую серию

Константин Тюкавин, игрок «бело-голубых», ответил на вопрос относительно своей серии без забитых мячей.

В среду «Динамо» с крупным счетом уступило «Спартаку» (0:3), Тюкавин начал встречу с первых минут и отыграл весь матч.

- Есть проблема, что не забиваю три матча подряд, но это не глобально. Это беспокоит, но надо работать, тренироваться, и всё придёт. Надеюсь, что это просто стечение обстоятельств, - передаёт слова нападающего «Динамо» «Чемпионат».

В этом сезоне 22-летний Тюкавин в трёх матчах отметился лишь одним ассистов на партнёра, ни разу не поразив ворота соперников. В прошлом сезоне он записал на свой счёт 17 голов и 10 ассистов во всех соревнованиях.