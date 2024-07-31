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Кубок России

Николич: «Сейчас меня устраивает, как выглядит команда в первых двух играх»

31 Июля 2024 • 21:14 Комментировать
Краснодар
1:0
ЦСКА Москва
1 2.65 X 3.40 2 2.75
2-й тайм

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Какие задачи  и возможности на Кубок у вашей команды в новой сезоне? Ведь в прошлом сезоне команда дошла к финалу Пути РПЛ, где в двух матчах уступила «Зениту».

- Мы приехали играть кубковый матч против хорошей команды «Краснодара», видно по составу, что есть замены у них и у нас. У нас очень много молодых футболистов будет на поле сегодня. Но это не значит, что мы не будем бороться, нам нужен результат. У нас всегда задача добиваться результата. Будем пробовать все, что в наших возможностях, чтобы так и получилось у нас. Второй подряд сложный выездной матч, поездки длинные, но все равно мы должны справиться, если будем держать уровень и дисциплину, как в последних играх. У нас есть шансы добиться хорошего результата здесь.

- Вы уже выигрывали кубок с «Локомотивом». «Краснодар» в прошлом году дошел до финала. Оцените перспективы двух команд в новом розыгрыше.

- Сейчас очень рано говорить об этом, только начало сезона, пока непонятно, какие составы будут у одной и второй команды по ходу сезона и какой будет уровень игры. У нас всегда задача, я всегда об этом говорил: мы - ЦСКА и должны стремиться быть на самом верху. Ничего меньше самых высоких мест в Кубке и чемпионате меня лично не устраивает, и клуб тоже. Какие цели у «Краснодара», я не знаю и не могу ответить. Но это тоже качественная команда, в которой собрались очень качественные футболисты. Если будет все в порядке, они снова будут наверху таблицы и могут в Кубке далеко пройти.

- Предыдущий тренер ЦСКА Владимир Федотов играл в пять защитников, и вы решили не ломать схему. Насколько она оптимальна против стиля «Краснодара»?

- Не ломать схему? Схема не играет в футбол, я об этом говорил 100 раз. Схема только для начала трансляции, а все, что происходит на футбольном поле, это делает разницу, мне кажется, мы уже играем по-другому. У нас не было времени на большую перестройку. Еще непонятно еще с составом на сезон. Когда все это будет понятно, конечно, будем перестраиваться. По ходу сезона чуть-чуть, а сейчас меня устраивает, как выглядит команда в первых двух официальных играх и четырех товарищеских. Надо продолжать так, это будет тяжелый матч сегодня. Мне очень интересно посмотреть, как эта молодая команда будет сегодня показывать себя при полном стадионе. Слава богу, играем при полном стадионе с фанатами и нашими тоже. Хочу им перед игрой сказать «спасибо», что пришли здесь, на выезде. Это футбол, когда полный стадион болельщиков и фанаты есть.

- В бытность тренером «Локомотивом» у вас было три матча против «Краснодара», две победы и одно поражение, причем два матча из них было против нынешнего наставника Мурада Мусаева. Изменился ли почерк игры «быков» с тех пор?

- Не знаю. Это уже история. Вообще не надо сравнивать, что было тогда и будет сейчас. Совсем разные команды, разное футбольное время. Все  по-другому. Ничего не сохранилось. Будет интересно. «Краснодар» - суперкачественная команда, по составу. У нас больше костяк русских молодых, сборников опытных. Мне интересна эта борьба иностранцев и домашних сегодня.

- Вопрос по поводу Фёдора Смолова. Вы его тренировали в «Локомотиве» и довольно хорошо знаете его манеру. Насколько это облегчит вашу игру сегодня? Стоит его опасаться, как раньше?

- Смолов на скамейке, мне кажется. У нас очень хорошие отношения были, он показывал очень качественный и хороший футбол, был одним из самых лучших русских футболистов последних 15 лет. Рад встретить его на поле сегодня. Конечно, хочу победы сегодня.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марко Николич

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