«Спартак» в 20-й раз крупно победил в Кубке России и вышел в лидеры по показателю

Вечером среды московский «Спартак» разгромил дома в дерби гостей из «Динамо». Встречались команды в рамках первого тура группового этапа нового розыгрыша Кубка России.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», это 20-я по счёту крупная победа «красно-белых» в истории Кубка России. Таким образом, «Спартак» как минимум на два часа вышел в единоличные лидеры Кубка по данному показателю. 19 крупных побед в турнире в истории у московского ЦСКА.

К слову, «армейцы» прямо сейчас играют в Краснодаре против местного одноимённого клуба в своём матче Кубка. А больше подробностей о победном матче «Спартака» - здесь.