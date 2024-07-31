Боккетти посетил дерби «Спартака» с «Динамо»

Чемпион России в составе «Спартака» Сальваторе Боккетти присутствовал на минувшем кубковом матче «красно-белых» с «Динамо». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

Уточняется, что 37-летний итальянец присутствовал на игре вместе со своей семьей. Напомним, у Боккетти русская жена.

В ходе своего визита на стадион экс-футболист «Спартака» пообщался с действующим главным тренером команды Деяном Станковичем, а также с техническим координатором Артёмом Ребровым, с которым вместе добыл золото для «красно-белых» в сезоне-2016/17.

Боккетти играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2021 году он завершил карьеру в «Вероне», после чего работал в клубе до прошлого лета.