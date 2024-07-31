Колыванов: «Спартак» мог забить «Динамо» ещё несколько раз»

Российский тренер и эксперт Игорь Колыванов порассуждал о дерби между «Спартаком» и «Динамо». Клубы встречались 31 июля в рамках первого тура группового этапа Кубка России, «красно-белые» оформили убедительный разгром со счётом 3:0.

«Спартак» после первого гола преобразился, а «Динамо» же в тайме втором просто развалилось. «Спартак» полностью контролировал игру, доминировал, вполне могли ещё несколько голов забить», - говорит Колыванов телеканалу «Матч Премьер».

Напомним, что голами в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов. Больше подробностей об игре – здесь.

Кто устроил разгром в дерби