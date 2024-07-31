«Спартак» продлил беспроигрышную серию в дерби до 15 матчей

Сегодня, 31 июля, московский «Спартак» встречался со столичным «Динамо».

Встреча первого тура группового этапа Кубка России завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей стали Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов.

Данный результат позволил «Спартаку» продлить беспроигрышную серию в рамках дерби до 15 матчей. В этих встречах клуб смог одержать 12 побед и три раза сыграл вничью.

Следующее дерби «Спартак» проведет 22 сентября. Соперником подопечных Деяна Станковича в матче девятого тура Российской премьер-лиги станет все то же «Динамо».