Мусаев объяснил откат «Краснодара» к схеме 4-3-3

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Какие задачи на Кубок? Какой вы видите потенциал в своей команде в новом розыгрыше?

- Выиграть каждый матч, какой потенциал? У нас достойные соперники, сделаем все возможное, чтобы пройти максимально далеко.

- Так получилось, что вы снова возглавили «быков» в марте этого года сразу после поражения от «Химок» в 1/4 финала Кубка страны. Как считаете, это был предел на тот момент? В чем тогда недоработала команда?

- Вы у меня спрашиваете?

- Вы тогда были в курсе того, что происходит в команде.

- Нет, не был я в курсе, я пришел после этого и не могу отвечать за то, как работал прежний тренерский штаб.

- Как не допустить той игры, которая была с «Динамо» Махачкала в прошлое воскресенье? Будут ли изменения в схеме игры?

- Играть максимально с максимальной самоотдачей и дисциплиной. Тогда не повторится то, что было. Что касается схемы, сегодня будет более классическая 4-3-3. Давно мы в нее не играли, потому что не было игроков по позициям, но сегодня мы готовы.

- Несколько слов о сопернике. Насколько принципиальный для вашей команды?

- Так же как и любой другой соперник, нет никакой принципиальности, хотим выиграть, как у любого другого соперника. ЦСКА - большой клуб, они хорошо начали чемпионат, у них хороший тренер. Поэтому будет интересный матч.

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- Есть такая статистика, что «Краснодар» на своем поле не проигрывает ЦСКА с весны 2019 года. Как думаете, это случайность, закономерность либо же максимальный настрой предельная концентрация игроков именно на московских «армейцах»?

- Не думаю, просто матч на матч не приходится. Хорошая статистика, я не знал о ней, но я думаю, сегодня все начинается заново.

- Я вижу несколько изменений в составе по сравнению с матчем против «Динамо» из Махачкалы. Чем они вызваны? Решили дать этим игрокам больше практики?

- Кубковый матч, конечно, у нас 20 полевых футболистов и два вратаря. Конечно, они должны получать игровую практику. Кто-то как Кордоба и Кастаньо три дня назад вернулись, и им нужно набирать форму. И это хороший момент, чтобы провести 45 минут - 60 минут для каждого из них. Также у нас есть Петров, который был травмирован, Оласа неоптимально готов. Если все пойдет по плану, планируем дать ему 25-30 минут. Такие планы - дать людям поиграть, потому что у нас большая команда, хорошие футболисты.