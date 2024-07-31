Илич просит дать ему время

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Первый матч в Кубке. Насколько волнительный для вашей команды этот момент? Какие в целом ожидания?

- Да, это первая игра в Кубке. У нас всего шесть игр. Мы немного поменяли состав для этого матча. Надеюсь, сегодня покажем хороший результат.

- По ощущениям, насколько готовы те игроки, которые реже играли и сегодня выходят в полноценном матче?

- Начало чемпионата и начало тренировок, нужно немного больше времени, чтобы лучше подготовиться и прийти в форму. Со временем мы все покажем.