В ЦСКА объяснили отсутствие Зделара в заявке на матч с «Краснодаром»

Врач московского ЦСКА Филипп Чубаровский перед поединком Кубка России против «Краснодара» высказался про травмированных и отсутствующих игроков «армейцев».

«Дорогие болельщики, сегодня по медицинским показаниям отсутствуют Максим Мухин и Виктор Мендес. Саша Зделар почувствовал недомогание и остался в Москве. Все остальные готовы к игре, мы верим в нашу команду и надеемся только на победу», - приводит слова Чубаровского пресс-служба «армейцев».

Напомним, что стартует игра «Краснодара» и ЦСКА в 21:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию поединка первого тура группового этапа проводит наш портал.