Адиев: «С большим уважением относимся к Кубку, поэтому выставили основную обойму»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Как хорошо, на ваш взгляд, команда готова?

- В принципе, по сыгранным матчам команда выглядит неплохо. Ожидания от Кубка у нас такие серьезные, мы с большим уважением относимся к Кубку, поэтому выставили основную обойму.

- Относительно недавно вы играли здесь с «Пари НН». Это был матч чемпионата. Но, тем не менее, насколько соперник изменился по сравнению с двухмесячной давностью?

- Видно, что новый тренер ищет определенные сочетания, много перестроений, изменения у него в составе были за эти две игры. Понятно, что результат их не радует. В схеме и футболистах есть разные сочетания. Поэтому мне даже сложно спрогнозировать, как они сегодня выйдут.