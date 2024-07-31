Кто устроил разгром в дерби: четыре лучших игрока матча «Спартак» – «Динамо»

Оценки футболистам Деяна Станковича

После «Химок» повержен оппонент посерьёзнее – московское «Динамо». Налаживаются дела у «красно-белых»? Формат Кубка России такой, что ответить однозначно невозможно. Составы далеки от основных, мотивация и настрой футболистов – тоже. Но победа есть победа, тем более, такая уверенная.

«Красно-белые» отлично себя проявили. А кто конкретно внёс наибольший вклад в эту победу? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 19:11, в створ – 8:4, угловые – 2:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА «СПАРТАК» – «ДИНАМО»

ОЛЕГ РЯБЧУК – 7,5. Всё громче звучат претензии Олега Рябчука на основной состав. Сегодня левый фланг «Спартака» вчистую переиграл «Динамо», и основная заслуга тут принадлежит как раз молдавскому защитнику.

Рябчук сначала справился с прямыми обязанностями – выиграл единоборства пять раз из шести, совершил три отбора, а потом и в атаке. Опасно прострелил, создав пенальти, своим рейдом начал третью голевую атаку.

СРДЖАН БАБИЧ – 7,5. За тайм Срджан Бабич успел показать, что он – главный оплот обороны «Спартака». В первые 45 минут «Динамо» ещё атаковало, угрожало воротам, создало два опасных момента – и оба раза ситуацию разрулил Бабич.

Сначала накрыл удар Окишора, затем подстраховал ошибку Селихова. Срджан ещё и три отбора положил себе в актив, погасив атакующий пыл «бело-голубых».

Реклама

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 7,5. Что случилось, кто подменил Угальде? Манфред наконец-то стал играть лицом к чужим воротам: рвётся на прострелы, караулит отскоки, опасно двигается на острие. Пропали эти бессмысленные походы к центру поля.

Сегодня только своим чутьём он создал два голевых момента, закономерно забив победный мяч. Хорошо двигался Манфред, просто замучил Кутицкого.

ХЕСУС МЕДИНА – 8,0. А Хесус Медина замучил всех. Должны были удалять Лепского за грубый фол на парагвайце – только жёлтая карточка. Хесус не расстроился и своей активностью заработал пенальти, теперь ещё и посадив на карточку Кутицкого.

Забил гол, много созидал (три ключевые передачи) и очень хорошо прессинговал: дважды Медина отобрал мяч у чужой запустив площади, запустив опасную атаку.