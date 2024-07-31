Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Литвинов: «В Кубке обычно происходит ротация, и это шанс показать и проявить себя»

31 Июля 2024 • 20:44 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Динамо Москва
окончен

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Сотый матч сегодня за «Спартак»?

- Да, сегодня сотый матч.

- Ты когда об этом узнал? Ведешь подсчет своих игр?

- Подсчет не веду, но ребята, пресс-атташе подсказали, что сегодня сотый матч.

- Расскажи, ты в РПЛ в этом сезоне еще не принимал участие. Ты вышел в Кубке, отыграл весь матч. Смотрел ли ты на сегодняшний матч как на шанс на конкуренцию за место в старте в чемпионате?

- Я понимаю, что в Кубке обычно происходит ротация, и это шанс показать и проявить себя. Еще повезло, что сегодня удалось нам выиграть у «Динамо», принципиального соперника. Поэтому я думаю, все игры важные, каждый матч надо расценивать как возможность.

- До тебя реакция болельщиков доходит: «Выпускайте уже Литвинова!», «Где «Литвинов?!». Ты видишь эти сообщения?

- Если честно, особо не читаю комментарии, но родственники передают все это, передают теплые слова болельщиков, которые ждут, верят и поддерживают.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов

Новости по матчу

Сегодня, 31 Июля
20:46
Кто устроил разгром в дерби: четыре лучших игрока матча «Спартак» – «Динамо»
20:44
Литвинов: «В Кубке обычно происходит ротация, и это шанс показать и проявить себя»
20:41
У «Динамо» всего одна победа над «Спартаком» в последних семи официальных встречах
20:30
Дерби «Спартака» и «Динамо» посетили 20 с половиной тысяч болельщиков
20:29
Ударный старт в Кубке России: «Спартак» разгромил «Динамо» в старейшем московском дерби 1
20:13
«Спартак» уже громит «Динамо» после гола Маслова
20:06
«Спартак» удвоил перевес в матче с «Динамо» после гола с пенальти Медины
19:24
«Спартак» минимально обыгрывает «Динамо» после первого тайма
19:22
Агент Тюкавина заявил, что футболист получает меньше игрового времени, чем хотелось бы
19:18
Угальде прорвало - «Спартак» открыл счёт в матче с «Динамо»
18:45
Джикия прибыл на дерби «Спартак» - «Динамо»
18:43
Овечкин верит в чемпионство «Динамо»
18:33
Личка: «Мы стараемся тоже так играть, как «Спартак»
18:24
Станкович: «Второй тайм прошлого матча с «Динамо» должен стать для нас отправной точкой»
18:17
Станкович: «Всё-таки хотел бы подчеркнуть командную игру и выступление всей команды»
18:00
«Спартак» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 1
17:45
Гладилин: «Спартак» и «Динамо» при любом раскладе выйдут из группы»
17:41
В «Спартаке» рассказали, почему Дуарте пропустит дерби с «Динамо»
17:36
«Спартак» и «Динамо» объявили составы на кубковое дерби
17:21
Соболев не приехал на дерби с «Динамо»
15:11
Балахнин назвал неожиданностью резвый старт «Зенита» в сезоне
14:52
Непомнящий объяснил, почему в дерби «Спартак» - «Динамо» нет фаворита
14:50
Ставка и прогноз на матч Спартак — Динамо Кубка России — 31 июля 2024
14:34
Силкин высказался о дерби «Спартака» и «Динамо»
14:24
Лещенко — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Борьба точно будет»
14:09
Стало известно, сколько зрителей ожидается на дерби «Спартак» - «Динамо»
11:41
Пименов считает, что «Динамо» лучше «Спартака» готово к матчу Кубка России
02:11
Спартак - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Июля
21:00
Гладилин дал прогноз на дерби «Спартак» - «Динамо»
20:01
«Спартак» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:30
Прогноз на точный счёт матча Спартак — Динамо Кубка России — 31 июля 2024
16:44
Тарханов объяснил, почему считает «Динамо» фаворитом в дерби со «Спартаком»
13:51
Бесплатный прогноз и ставка на матч Спартак — Динамо Кубка России — 31 июля 2024
29 Июля
22:16
Терёхин: «На игру с «Динамо» Станкович выставит основу»
19:25
Терёхин объяснил, почему «Спартак» и «Динамо» выпустят основу на кубковый матч
17:47
Назначен судья на дерби «Спартак» - «Динамо»
16:17
Стало известно, сколько зрителей ожидается на дерби «Спартак» - «Динамо»
13:41
В «Динамо» не исключили, что Лаксальт сыграет в кубковом матче против «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб На Антони появился новый претендент – «Манчестер Юнайтед» готов к продаже
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас
Спортивные новости
Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Темп Темп
Динамо Барнаул Динамо Барнаул
2
1
Видео
Окончен
Химки Химки
Оренбург Оренбург
1
0
2.90 3.65 2.21
Видео
Окончен
Победа Хасавюрт Победа Хасавюрт
Ангушт Ангушт
1
0
Видео
Окончен
СШ Ленинградец СШ Ленинградец
Динамо СПб Динамо СПб
1
3
Видео
Окончен
Кристалл Кристалл
Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
4
1
Видео
Окончен после пенальти
Broke Boys Broke Boys
Квант Квант
1
1
2.05 3.85 3.15
Видео
Окончен
Нарт Черкесск Нарт Черкесск
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск
1
2
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
3
0
2.12 3.70 3.05
Видео
Окончен после пенальти
Псков 747 Псков 747
Луки-Энергия Луки-Энергия
1
1
Видео
7 мин
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
0
0
1.73 3.65 4.60
Видео
7 мин
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
2.24 3.45 3.00
Видео
01.08.24 в 16:00
Сокол Казань Сокол Казань
Волна Нижегородская область Волна Нижегородская область
Видео
01.08.24 в 17:45
ZOV ZOV
Торпедо Владимир Торпедо Владимир
Видео
01.08.24 в 18:00
Амкал Амкал
Коломна Коломна
2.10 3.85 3.05
Видео
01.08.24 в 19:00
Кировец-Восхождение Кировец-Восхождение
Тверь Тверь
Видео
01.08.24 в 19:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Крылья Советов Крылья Советов
2.85 3.20 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Июля
21:04 · Кубок России
Колыванов: «Спартак» мог забить «Динамо» ещё несколько раз»
21:04 · Кубок России
«Спартак» продлил беспроигрышную серию в дерби до 15 матчей
21:00 · Кубок России
Мусаев объяснил откат «Краснодара» к схеме 4-3-3
20:50 · Кубок России
Илич просит дать ему время
20:48 · Кубок России
В ЦСКА объяснили отсутствие Зделара в заявке на матч с «Краснодаром»
20:48 · Кубок России
Адиев: «С большим уважением относимся к Кубку, поэтому выставили основную обойму»
20:44 · Кубок России
Литвинов: «В Кубке обычно происходит ротация, и это шанс показать и проявить себя»
20:41 · Кубок России
У «Динамо» всего одна победа над «Спартаком» в последних семи официальных встречах
20:30 · Кубок России
Дерби «Спартака» и «Динамо» посетили 20 с половиной тысяч болельщиков
20:30 · Кубок России
«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:30 · Кубок России
«Ахмат» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:14 · Кубок России
«Ахмат» и «Пари НН» огласили составы на матч Кубка России
20:13 · Кубок России
«Спартак» уже громит «Динамо» после гола Маслова
20:08 · Кубок России
«Краснодар» и ЦСКА назвали составы на кубковый матч, Кордоба и Тороп - в старте
20:06 · Кубок России
BrokeBoys удалось пройти «Квант» по пенальти
20:06 · Кубок России
«Спартак» удвоил перевес в матче с «Динамо» после гола с пенальти Медины
19:24 · Кубок России
«Спартак» минимально обыгрывает «Динамо» после первого тайма
19:22 · Кубок России
Агент Тюкавина заявил, что футболист получает меньше игрового времени, чем хотелось бы
19:18 · Кубок России
Угальде прорвало - «Спартак» открыл счёт в матче с «Динамо»
18:51 · Кубок России
Артига – о победе «Химок»: «Игрой недоволен, но мы выиграли и это главное»
18:50 · Кубок России
Деограсия: «Мне понравились наши первые 70 минут»
18:47 · Кубок России
​Раков: «Незабываемые эмоции от гола»
18:45 · Кубок России
Джикия прибыл на дерби «Спартак» - «Динамо»
18:43 · Кубок России
Овечкин верит в чемпионство «Динамо»
18:43 · Кубок России
Артига: «С ребятами договорились, что они мне подарят две победы на день рождения»
Все новости