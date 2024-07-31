Литвинов: «В Кубке обычно происходит ротация, и это шанс показать и проявить себя»

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».
- Сотый матч сегодня за «Спартак»?
- Да, сегодня сотый матч.
- Ты когда об этом узнал? Ведешь подсчет своих игр?
- Подсчет не веду, но ребята, пресс-атташе подсказали, что сегодня сотый матч.
- Расскажи, ты в РПЛ в этом сезоне еще не принимал участие. Ты вышел в Кубке, отыграл весь матч. Смотрел ли ты на сегодняшний матч как на шанс на конкуренцию за место в старте в чемпионате?
- Я понимаю, что в Кубке обычно происходит ротация, и это шанс показать и проявить себя. Еще повезло, что сегодня удалось нам выиграть у «Динамо», принципиального соперника. Поэтому я думаю, все игры важные, каждый матч надо расценивать как возможность.
- До тебя реакция болельщиков доходит: «Выпускайте уже Литвинова!», «Где «Литвинов?!». Ты видишь эти сообщения?
- Если честно, особо не читаю комментарии, но родственники передают все это, передают теплые слова болельщиков, которые ждут, верят и поддерживают.
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