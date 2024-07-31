У «Динамо» всего одна победа над «Спартаком» в последних семи официальных встречах

Очередное московское дерби вечером среды провели «Спартак» и «Динамо». «Красно-белые» дома не оставили шансы «бело-голубым» и оформили разгром – 3:0. Забили Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов.

Любопытно, но у «Динамо» в последних семи очных официальных матчах между командами всего лишь одна виктория. Случилась она 4 октября 2023 года в рамках Кубка России в прошлом розыгрыше турнира. В остальных поединках на семиматчевом отрезке во всех турнирах зафиксировано четыре победы «красно-белых» и два ничейных исхода.

Больше подробностей о второй победе «Спартака» подряд под руководством Деяна Станковича – в нашем отчёте.