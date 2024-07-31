Дерби «Спартака» и «Динамо» посетили 20 с половиной тысяч болельщиков

Вечером 31 июля в Москве проходит матч первого тура группового этапа Кубка России. В знаменитом дерби встречаются «Спартак» и «Динамо». По официальным данным, зрителями этого дерби стали чуть более 20 400 болельщиков при максимальной вместимости домашнего стадиона «Спартака» в 45 360 человек.

Напомним, что к концу поединка спартаковцы уверенно громят гостей. Голы в составе «красно-белых» оформили молодой костариканец Манфред Угальде, во втором тайме реализовал 11-метровый удар парагваец Хесус Медина. Также голом отметился защитник «Спартака» Павел Маслов, он довёл счёт на табло до разгромного.