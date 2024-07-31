Ударный старт в Кубке России: «Спартак» разгромил «Динамо» в старейшем московском дерби

«Спартак» и «Динамо» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч первого тура группового этапа состоялся 31 июля на стадионе «Открытие Арена».

Главной афишей первого тура группового этапа Кубка России стало старейшее московское дерби. А главным вопросом – какие составы выставят тренеры. Оба прибегли и к ротации, и оставили атакующих игроков из матча последнего тура РПЛ: Тюкавин и Угальде были на острие. Зиньковский, Пруцев, Зорин, Мартинс Литвинов, Селихов и Денисов получили шанс доказать, что зря Деян Станкович задвинул их на скамейку запасных – вышли в старте не дерби.

Обойма «Спартака» оказалась по шире, на бумаге состав «красно-белых» смотрелся солиднее. Они и захватили инициативу, правда, первый момент оставили за гостями. Скопинцев ускорился слева, оформил отличный прострел на Окишора, Виктор замыкал из выгодной позиции, но попал в распластавшегося Бабича. Потом ещё и Селихов неудачно вынес на того же Окишора. Теперь Виктор ассистировал, а Тюкавин завершал. Но итог один – путь мяч в ворота вновь преградил Срджан Бабич.

Такую активность «Спартак» решил затушить несколькими волнами своей атаки. Сначала забросы были неинтересными, а затем у Медины и Зорина стали получаться диагонали. После одной из таких Зиньковский раскачал оппонента и сильно пробил в ближний угол – Игорь Лещук справился. Потом ещё и Угальде не позволил добить.

Но Манфрд свой шанс подкараулил уже через две минуты. Рябчук включился слева и сыграл в центр, Пруцев продлил передачей на Зорина, а Даниил плотно пробил. Вновь Игорь Лещук парировал мяч перед собой, а Угальде в этот раз наказал резвой игрой на добивании – 1:0. Второй гол подряд забивает костариканский форвард. Разыгрался.

А «Динамо» никак разыграться на могло, к часу игры Личка стрельнул уже четырьмя заменами, вышли Бителло, Майстрович, Гладышев, Нгамалё. Но игра проходила совсем без интересных моментов, балом правил сумбур. Именно он и привёл к пенальти: Рябчук прострелил слева, Кутицкий оголтело махнул ногой, попав по опередившему его Медине. Исполнять 11-метровый принялся сам пострадавший, пальнувший точно в «девять» - 2:0.

А через восемь минут «Спартак» сделал счёт крупным. И опять Олег Рябчук разогнался по левому флангу, оставив не у дел Гладышева. Сыграл защитник на Зиньковского, а тот обогнул двух соперников и прострелил, дальнюю штангу неожиданно замкнул Павел Маслов – 3:0. Мог ещё и четвёртый гол забивать «Спартак», но диагональ Денисова, завершившаяся ударом Игнатова, голевой не стал. Михаил пробил выше ворот.

Вторая подряд победа «Спартака» при Деяне Станковиче. Ещё и крупная, ещё в старейшем московском дерби. Всё налаживается?