«Ахмат» и «Пари НН» огласили составы на матч Кубка России

Вечером 31 июля в Грозном в рамках первого тура группового этапа Кубка России сойдутся местный «Ахмат» и нижегородский «Пари НН». Оба клуба огласили свои стартовые составы на поединок.

«Ахмат»: Опарин, Богосавац, Шатара, Жиров, Адамов, Швец, Камило, Ковачев, Диванович, Бериша, Агаларов;

«Пари НН»: Кукушкин, Александров, Ведерников, Гоцук, Шнапцев, Глущенков, Глейзер, Ермаков, Мухин, Зе Турбо, Боселли.

Напомним, что стартовый свисток этого матча прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Параллельно свой очный матч проведут «Краснодар» и московский ЦСКА. Подробные текстовые трансляции обоих матчей проводит наш портал.