«Спартак» набирает обороты. Команда Деяна Станковича неубедительно выглядела в матче с «Оренбургом», но исправилась в игре с «Химками». В кубковом поединке с «Динамо» «красно-белые» забили уже третий гол и ведут 3:0 на 75-й минуте. Павел Маслов не успел толком освоиться на поле после выхода на замену, как сразу забил в упор после прострела от Антона Зиньковского. До этого отличились Манфред Угальде и Хесус Медина с пенальти. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Спартак» уже громит «Динамо» после гола Маслова
|Спартак Москва
|Динамо Москва
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