«Краснодар» и ЦСКА назвали составы на кубковый матч, Кордоба и Тороп - в старте

Вечером 31 июля нас ждёт ещё один интересный по вывеске матч первого тура группового этапа Кубка России. В рамках встречи «Краснодар» примет дома московский ЦСКА. Оба коллектива огласили свои стартовые составы на игру.

«Краснодар»: Агкацев, Олусегун, Кайо, Арутюнян, Эктов, Кастаньо, Ленини, Козлов, Батчи, Мозес, Кордоба.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Мойзес, Бистрович, Кисляк, Глебов, Давила, Койта.

Напомним, что следить за ходом матча в форме текстовой поминутной трансляции можно будет на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени!