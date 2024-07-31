Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

BrokeBoys удалось пройти «Квант» по пенальти

31 Июля 2024 • 20:06 Комментировать
Broke Boys
1:1
Квант

В кубковом Пути регионов упорный матч провели BrokeBoys и «Квант». На девятой минуте Максим Майрович с правого фланга выполнил высокий кросс к дальнему углу штрафной на Павла Яковлева, который вторым касанием пробил в дальний верхний угол и минимально промахнулся. Тут же Рулсан Розыев получил мяч у правого угла штрафной, сместился к центру и с 20 метров плотно пробил по воротам, а игровой снаряд ударился в перекладину и покинул пределы поля. На 29-й минуте угловой на левом фланге заработали обнинцы, Артемий Осицин классно навесил к линии вратарской, а Дмитрий Дёмин перепрыгнул соперника и головой пробил точно в правый нижний угол - 0:1. Медиакоманда отыгралась после перерыва - угловой на правом фланге заработали хозяева, последовал короткий розыгрыш, после которого Владислав Сакадеев навесил к линии вратарской, а Евгений Плешко без сопротивления с близкого расстояния отправил снаряд в цель - 1:1. На 81-й минуте гол забили хозяева, но отменён из-за офсайда - Илья Мазуров с левого фланга навесил к дальней штанге, а Плешко с близкого расстояния отправил мяч в дальний угол, не засчитано. Григорий Коробов из левой части штрафной навесил в центр, а Плешко без сопротивления с великолепной позиции пробил немного выше перекладины.

1:1, всё решилось в серии пенальти, где лучше выглядели хозяева - 4:2.

Протокол игры  
Broke Boys

1:1

(пен. 4:2)

Квант
  28' Дёмин Дмитрий (0:1)
(1:1) Плешко Евгений (JEKI4) 56'  
Зириков Николай (ZIRIKOV)Крохин Дмитрий (KROKHA)Давыдов Илья (DAVYD)Плешко Евгений (JEKI4)Сакадеев ВладиславРозыев РусланЧелидзе Георгий (Гео)Чёрный Вадим (CHERNIY)Майрович МаксимЯковлев ПавелДанилин Максим Николаевич
Запасные: Зубков СергейАнисимов ДенисСоснин Антон (SOSNIN)Щекочихин Виктор (SHCHEKOCHIKHIN)Коробов Григорий (ГРИНЯ)Мазуров Илья (MAZUR)Макеев Даниил (MAKEEV)
Яковлев ВиталийДёмин ДмитрийНикитин Владислав ЕвгеньевичИванушкин ЛевЗенкевич ЕфимДемидов АнатолийЩипачёв ВикентийМельников ВиталийСадовский ДаниилЮлдашев АзимОсицин Артемий
Запасные: Ким ТимурЖитников АртёмИванов Данила АндреевичАндронов НикитаЗахаров Сергей IIДрагой ВикторШаповалов Егор
31 июля.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Квант BrokeBoys

Новости по матчу

Сегодня, 31 Июля
11:20
Ставка и прогноз на матч Broke Boys — Квант Кубка России — 31 июля 2024
30 Июля
18:17
Ставка и прогноз на матч Broke Boys — Квант Кубка России — 31 июля 2024
11:32
Бесплатный прогноз и ставка на матч Broke Boys — Квант Кубка России — 31 июля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб На Антони появился новый претендент – «Манчестер Юнайтед» готов к продаже
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас
Спортивные новости
Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» СКА объявил о подписании контракта с Евгением Кузнецовым США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Темп Темп
Динамо Барнаул Динамо Барнаул
2
1
Видео
Окончен
Химки Химки
Оренбург Оренбург
1
0
2.90 3.65 2.21
Видео
Окончен
Победа Хасавюрт Победа Хасавюрт
Ангушт Ангушт
1
0
Видео
Окончен
СШ Ленинградец СШ Ленинградец
Динамо СПб Динамо СПб
1
3
Видео
Окончен
Кристалл Кристалл
Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
4
1
Видео
Окончен после пенальти
Broke Boys Broke Boys
Квант Квант
1
1
2.05 3.85 3.15
Видео
Окончен
Нарт Черкесск Нарт Черкесск
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск
1
2
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
3
0
2.12 3.70 3.05
Видео
107 мин
Псков 747 Псков 747
Луки-Энергия Луки-Энергия
1
1
Видео
31.07.24 в 21:00
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
1.73 3.65 4.60
Видео
31.07.24 в 21:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.24 3.45 3.00
Видео
01.08.24 в 16:00
Сокол Казань Сокол Казань
Волна Нижегородская область Волна Нижегородская область
Видео
01.08.24 в 17:45
ZOV ZOV
Торпедо Владимир Торпедо Владимир
Видео
01.08.24 в 18:00
Амкал Амкал
Коломна Коломна
2.10 3.85 3.05
Видео
01.08.24 в 19:00
Кировец-Восхождение Кировец-Восхождение
Тверь Тверь
Видео
01.08.24 в 19:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Крылья Советов Крылья Советов
2.85 3.20 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Июля
21:00 · Кубок России
Мусаев объяснил откат «Краснодара» к схеме 4-3-3
20:50 · Кубок России
Илич просит дать ему время
20:48 · Кубок России
В ЦСКА объяснили отсутствие Зделара в заявке на матч с «Краснодаром»
20:48 · Кубок России
Адиев: «С большим уважением относимся к Кубку, поэтому выставили основную обойму»
20:44 · Кубок России
Литвинов: «В Кубке обычно происходит ротация, и это шанс показать и проявить себя»
20:41 · Кубок России
У «Динамо» всего одна победа над «Спартаком» в последних семи официальных встречах
20:30 · Кубок России
Дерби «Спартака» и «Динамо» посетили 20 с половиной тысяч болельщиков
20:30 · Кубок России
«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:30 · Кубок России
«Ахмат» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:14 · Кубок России
«Ахмат» и «Пари НН» огласили составы на матч Кубка России
20:13 · Кубок России
«Спартак» уже громит «Динамо» после гола Маслова
20:08 · Кубок России
«Краснодар» и ЦСКА назвали составы на кубковый матч, Кордоба и Тороп - в старте
20:06 · Кубок России
BrokeBoys удалось пройти «Квант» по пенальти
20:06 · Кубок России
«Спартак» удвоил перевес в матче с «Динамо» после гола с пенальти Медины
19:24 · Кубок России
«Спартак» минимально обыгрывает «Динамо» после первого тайма
19:22 · Кубок России
Агент Тюкавина заявил, что футболист получает меньше игрового времени, чем хотелось бы
19:18 · Кубок России
Угальде прорвало - «Спартак» открыл счёт в матче с «Динамо»
18:51 · Кубок России
Артига – о победе «Химок»: «Игрой недоволен, но мы выиграли и это главное»
18:50 · Кубок России
Деограсия: «Мне понравились наши первые 70 минут»
18:47 · Кубок России
​Раков: «Незабываемые эмоции от гола»
18:45 · Кубок России
Джикия прибыл на дерби «Спартак» - «Динамо»
18:43 · Кубок России
Овечкин верит в чемпионство «Динамо»
18:43 · Кубок России
Артига: «С ребятами договорились, что они мне подарят две победы на день рождения»
18:36 · Кубок России
Глушаков: «Победа над «Оренбургом» добавит нам уверенности»
18:33 · Кубок России
Личка: «Мы стараемся тоже так играть, как «Спартак»
Все новости