BrokeBoys удалось пройти «Квант» по пенальти

В кубковом Пути регионов упорный матч провели BrokeBoys и «Квант». На девятой минуте Максим Майрович с правого фланга выполнил высокий кросс к дальнему углу штрафной на Павла Яковлева, который вторым касанием пробил в дальний верхний угол и минимально промахнулся. Тут же Рулсан Розыев получил мяч у правого угла штрафной, сместился к центру и с 20 метров плотно пробил по воротам, а игровой снаряд ударился в перекладину и покинул пределы поля. На 29-й минуте угловой на левом фланге заработали обнинцы, Артемий Осицин классно навесил к линии вратарской, а Дмитрий Дёмин перепрыгнул соперника и головой пробил точно в правый нижний угол - 0:1. Медиакоманда отыгралась после перерыва - угловой на правом фланге заработали хозяева, последовал короткий розыгрыш, после которого Владислав Сакадеев навесил к линии вратарской, а Евгений Плешко без сопротивления с близкого расстояния отправил снаряд в цель - 1:1. На 81-й минуте гол забили хозяева, но отменён из-за офсайда - Илья Мазуров с левого фланга навесил к дальней штанге, а Плешко с близкого расстояния отправил мяч в дальний угол, не засчитано. Григорий Коробов из левой части штрафной навесил в центр, а Плешко без сопротивления с великолепной позиции пробил немного выше перекладины.

1:1, всё решилось в серии пенальти, где лучше выглядели хозяева - 4:2.