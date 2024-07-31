«Спартак» минимально обыгрывает «Динамо» после первого тайма

В Москве вечером среды в рамках первого тура группового этапа Кубка России проходит столичное дерби. Московский «Спартак» принимает дома соседей из «Динамо».

По итогу первой половины матча «красно-белые» обыгрывают «бело-голубых», единственным голом отметился молодой костариканский нападающий Манфред Угальде.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией проходящего в столице матча можно на нашем портале. Впереди вторая половина игры!

Отметим, что в минувшие выходные оба клуба победили. «Спартак» в гостях обыграл «Химки» (3:1), а «Динамо» на своём поле – столичный «Локомотив» (2:1).