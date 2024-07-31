Агент Тюкавина заявил, что футболист получает меньше игрового времени, чем хотелось бы

Агент игрока «бело-голубых» Константина Тюкавина высказался об игре футболиста в новом сезоне российского чемпионата.

- Ничего страшного нет, что Костя не забил в первых двух турах. Работает на тренировках, забьёт в других играх. Он сосредоточен на командной игре. Костя получает меньше передач, чем хотелось бы, но это футбол, - передаёт слова Алексея Сафонов Metaratings.

Тюкавин в прошлом сезоне в РПЛ 30 раз появлялся на поле в составе столичной команды и 15 раз поразил ворота соперников, сделав при этом девять ассистов партнёрам. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

Отметим, что в данный момент «Динамо» играет со «Спартаком» в Кубке России, Тюкавин начал матч с первых минут. За текстовой трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.ru.