Артига – о победе «Химок»: «Игрой недоволен, но мы выиграли и это главное»

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о первой победе своей команды в новом футбольном сезоне. Вечером 31 июля «Химки» обыграли в Подмосковье «Оренбург» в рамках Кубка России – 1:0.

«Счастлив, нам очень нужна была эта победа для уверенности. Не буду никого обманывать, сегодняшней игрой команды я недоволен. Тем не менее, мы смогли выиграть, и это самое главное», - говорит Артига для телеканала «Матч ТВ».

Больше подробностей о прошедшем кубковом матче – в нашем отчёте.

На данный момент проходит следующая игра Кубка, в Москве «Динамо» принимает в дерби «Спартак». Текстовая трансляция – у нас на портале.