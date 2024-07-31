Деограсия: «Мне понравились наши первые 70 минут»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Что не получилось сегодня сделать, довольны или недовольны игрой по сути второго состава?

- Мне понравились наши первые 70 минут. Последние 20 минут мне не так понравились. Что касается нашей игры в первые 70 минут, у нас были моменты, мы создавали и доходили до ворот соперника, к сожалению, не удалось забить. Это правда, что у «Химок» был один удар в перекладину в этом отрезке, но что касается времени, мне игра понравилась. Надо улучшать некоторые моменты, знаем, над чем надо работать, чтобы такого в будущем не происходило. Хотел бы поздравить «Химки».

- Можно сказать о том, что в сегодняшнем матче кто-то из молодых ребят, которые сегодня играли, зарекомендовал себя в ваших глазах?

- Нашей молодежи есть над чем работать. Барановский, например, проделал неплохую работу. Но ему нужно поработать, чтобы его и в будущем можно было использовать. Это игрой нашего клуба, продолжаем с ним работать дальше.

- Мы со своих позиций заметили, что «Оренбург» не очень любит прессинговать в этом сезоне и конкретно в этом матче. В этом действительно есть ваша задача - не вступать в высокий прессинг и агрессивное давление?

- Да. У нас сегодня не было задачи использовать высокий прессинг, старались использовать выходы в контратаку, что у нас получалось. У нас были хорошие контратаки. К сожалению, не удалось провести хорошую оборону до конца. Совершили ошибку, нам в итоге забили, но если мы сегодня не использовали высокий прессинг, это не значит, что мы и в будущем не будем его использовать. Будут матчи, когда мы будем прессинговать высоко, но сегодня мы посчитали нужным сделать так.