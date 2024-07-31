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​Раков: «Незабываемые эмоции от гола»

31 Июля 2024 • 18:47 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Ростов

Московский «Локомотив» обыграл в кубковом матче «Ростов», единственный гол на свой счёт записал Вадим Раков. Он рад своему успеху, ведь забитый мяч стал для 19-летнего нападающего первым за взрослую команду.

- Незабываемые эмоции от гола. Очень рад, что получилось забить первый мяч в официальном матче. Надеюсь, буду продолжать радовать голевыми действиями болельщиков и своих родных, - цитирует слова игрока «РБ Спорт».

Раков дебютировал в составе московского  «Локомотива» в августе 2022 года, в общей сложности он провёл за основной состав «железнодорожников» уже одиннадцать матчей.  


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вадим Раков

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