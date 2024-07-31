Джикия прибыл на дерби «Спартак» - «Динамо»

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия приехал на «Лукойл Арену».

30-летний защитник решил посетить домашний матч своей бывшей команды против «Динамо».

Встреча первого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» проходит в эти минуты. В настоящий момент идет первый тайм. Счет в матче пока не открыт.

Следить за всеми событиями столичного дерби вы можете в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Ранее появилась свежая информация о будущем Георгия Джикии, который последние семь лет провел в футболке «Спартака».