Овечкин верит в чемпионство «Динамо»

Звёздный хоккеист Александр Овечкин, который является болельщиком московского «Динамо», высоко оценивает перспективы команды. Овечкин верит, что «бело-голубые» могут стать чемпионами России.

«Прогнозы на сегодня? Красивый футбол. Шансы «Динамо» на титул в этом сезоне? Самые положительные», - цитирует Овечкина «РБ Спорт».

В среду «Динамо» проводит кубковый матч против «Спартака». Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции.

Напомним, что в своё время Александр Овечкин даже сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче. Тогда Овечкину удалось забить гол.