Артига: «С ребятами договорились, что они мне подарят две победы на день рождения»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Насколько важно было именно в плане психологии сегодня обыграть «Оренбург»?

- Своим вопросом вы даете утверждающий ответ. Конечно же иногда даже не важно, как команда играет, главное, что она побеждает. Это придает нам уверенность в предстоящем сезоне.

- В целом чем сегодня недовольны в игре, которую показала команда?

- Первое - нас огорчил тот факт, что у нас сейчас два игрока выбыли из строя из-за повреждения. Второй момент - не хочется никому врать, ни себе, ни болельщикам, нужно определенные моменты проработать. Эти улучшения могут дать нам позитивные результаты в будущем.

- Есть ли сейчас понимание по повреждениям Терехова и Панченко? Насколько они выбыли?

- Как скоро, мы не знаем. К сожалению, точных сроков я пока вам не могу сказать. Но растяжение мышц у Панченко и лодыжка Терехова нас огорчили, конечно. Поэтому будем смотреть, как они будут восстанавливаться, и уже приходить к какому-то решению.

- В первом тайме было ощущение, что за «Химками» был контроль, вот этот перепас между тремя центральными защитниками, но потом как будто не было решения. Чем это можно объяснить?

- Да, конечно, такой контроль я называю ложным, потому что владение мячом между центральными защитниками и защитниками в целом тяжело назвать контролем игры. Тем не менее, у нас были ошибки. Да, мы не играли вперед, нужно было задействовать полузащиту, дальше проталкивать мяч вперед, обострять и пасовать. Мы это, к сожалению, не сделали. В этом нам поможет анализ игры. Мы потом все проанализируем, посмотрим некоторые моменты и сделаем для себя выводы.

- Можно ли сказать, что команда вас хорошо поздравить с днем рождения?

- Да. Определенно. У нас еще была сделка с командой. Мы договорились, что они мне подарят две победы. Сегодня произошла первая. Надеемся, что будет вторая, и потом отпразднуем.