Глушаков: «Победа над «Оренбургом» добавит нам уверенности»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о первой победе своей команды в рамках официальных матчей нового сезона. Вечером 31 июля «Химки» в рамках первого тура группового этапа Кубка России обыграли дома «Оренбург» с минимальным счётом.

«На самом деле сегодня была очень важная победа для уверенности как команды, так и клуба в целом. Вся команда сегодня молодцы, заслуженная победа», - говорит Глушаков телеканалу «Матч ТВ».

Что касается РПЛ, после двух прошедших туров подмосковный клуб сейчас занимает в таблице 13-е место и имеет лишь балл в активе.

Больше подробностей о прошедшем матче – здесь.