Личка: «Мы стараемся тоже так играть, как «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- В недавнем матче против «Локомотива» впервые забивали Гагнидзе и Майсторович. Сегодня игра на Кубок. Есть смысл и сегодня ожидать каких-то дебютных голов?

- Не знаю, кто еще не забил в команде, сейчас не скажу. Я думаю, уже все футболисты, которые будут сегодня на поле, свой гол первый за «Динамо» забыли. А вот игроки на скамейке могли бы забить свой первый гол. Тоже посмотрим.

- В начале сезона многие отмечали, что «Спартак» играет с очень высокой линией обороны. Так было и за неделю до старта чемпионата, когда вы играли товарищеский матч против «Спартака». Как вы думаете, насколько сегодня это будет актуально, будете ли этим активно пользоваться?

- Так «Спартак» играет в свой стиль. С другой стороны, как человек, смотревший европейские лиги, много команд в Европе играют высоко в линию. В это стараемся играть и мы. Понятно, что когда ты играешь высоко, будет дыра за спиной, но там должен помогать и вратарь, хорошо анализировать и читать игру. Потом качество игроков, центральных защитников. Если будешь сидеть сзади и играть сзади, футбол будет не интересен. Поэтому я рад, когда соперничаешь с командами, которые хотят играть в футбол, хотят порадовать своих болельщиков, и идет хороший интересный футбол. Поэтому я только рад. Мы стараемся тоже так играть.

- Матч с «Локомотивом» пропускал Фомин, один из лидеров команды. Сегодня он возвращается. Вместе с тем есть существенная потеря, нет Лаксальта. Можно ли говорить, что здесь своеобразная взаимозаменяемость может произойти?

- Это два разных футболиста. Фомин для нас тоже важен, он хорошо играет с мячом, умеет хорошо играть в ситуации без мяча, хорошо анализирует игру с мячом и без мяча. Диего Лаксальт - это совсем другой игрок, который умеет добавить агрессивности. Сейчас понятно, что таких игроков, как Диего Лаксальт, сейчас в команде нет, честно скажу. Но уверен, что Луис, Лука, Фомин, Даниил могут своим качеством приносить другие качества, которые у них есть.