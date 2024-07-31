Станкович: «Второй тайм прошлого матча с «Динамо» должен стать для нас отправной точкой»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- У Кубка весьма нестандартный формат. Удалось уже по полной программе познакомиться с его структурой и понять, как он будет проходить?

- Мне нравится формат, в котором будет проходить Кубок, потому что он дает много возможностей для ротации. Я думаю, в том числе мы играем групповой турнир, как это происходит в еврокубках. Я думаю, что наши футболисты будут готовы играть в этом турнире, на этой первой стадии.

- Ваш сегодняшний соперник, «Динамо» - один из фаворитов в чемпионате и Кубке, не так давно вы проводили товарищеский матч. Какие минусы и слабые стороны можете подчеркнуть в игре соперника? За счет чего сегодня «Спартак» должен добиваться результата?

- Посмотрев стартовый состав, мы увидели, что мой коллега произвел ротацию в достаточной степени. Но в целом я к этому отношусь так, что каждый футболист «Спартака» - основной игрок. Мы рассчитываем на каждого из них. Да, мы проводили с «Динамо» товарищескую игру. Это нам дало понять, на каком уровне мы находимся, я думаю, что второй тайм того матча должен стать для нас отправной точкой.