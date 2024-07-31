Станкович: «Всё-таки хотел бы подчеркнуть командную игру и выступление всей команды»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- У вас впервые забил Барко, наконец-то Угальде смог отличиться. Насколько это раскрепостило команду и позволило раскрепоститься мысленно?

- Все на самом деле игроки - молодцы. Действительно, приход Барко добавил. Видно, что этот футболист может нам сильно помочь. Угальде тоже, это молодой игрок, который себя проявляет, много работает, все время готов ко всему. Но в целом я все-таки хотел бы подчеркнуть командную игру и выступление всей команды.