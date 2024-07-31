Бутта по заказу: «Химки» дожали «Оренбург» без пенальти

«Химки» и «Оренбург» стартовали в Кубке России очным матчем в Московской области. Испанский тренер Франк Артига противостоял испанскому тренеру Давиду Деограсии.

Это группа B в Пути РПЛ. Накануне «Локомотив» выбрался на первое место в квартете, победив «Ростов». Теперь пришла очередь «Химок» и «Оренбурга» выяснять между собой отношения в личной встрече.

«Химки» проводили третий подряд домашний матч во всех турнирах. В чемпионате они уже успели отыграться против махачкалинского «Динамо» (1:1) и проиграть московскому «Спартаку» (1:3).

Для «Оренбурга» это был первый выезд в сезоне. Он уже имел в своём активе победу в рамках РПЛ, добытую в первом туре над «Спартаком» (2:0). Дальше была нулевая ничья в Премьер-лиге с «Ахматом».

Кое-что «Химки» решили поменять – вышли в жёлто-чёрной форме, а не в красно-чёрной. Ну и состав ротировал вчерашний именинник Артига. Выпустил в старте в том числе ветеранов Панченко и Глушакова.

Бывший «оренбуржец» Лукас Вера начал наблюдение за матчем со скамейки запасных. У гостей тоже дала о себе знать ротация – в основе 19-летний Барановский, а также иранский новичок Сахархизан.

В общем-то, ожидался равный матч. Какие первые полумоменты? Подача гостей слева со стандарта – и Хотулёв головой ударил мимо створа. Панченко пробил со штрафного – по центру в руки Москвичёва.

У «Оренбурга» не меньше подходов было. Попытку Оганесяна заблокировали, а Башич из-за пределов штрафной послал мяч в руки Кокарева. Панченко ещё тестировал издали Москвичёва – тот справлялся.

Сахархизан прошёл по правому полуфлангу и прострелил назад, а Томас Муро своим ударом заработал только угловой. Барановский мог открывать счёт ближе к перерыву, но отразил его выстрел Кокарев.

Химчане опробовали каркас ворот в концовке первого тайма. Панченко подработал мяч Глушакову, который справа с острого угла лупанул в ближнюю штангу.

В начале второго тайма появилась новая острота у «Химок». Берковский слева выкатил Панченко, пробившему под перекладину. Москвичёв сделал сэйв, а Панченко заменился из-за травмы.

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Барановский упустил другой свой шанс – не пробил вовремя. Терехов подвернул голеностоп – повреждение, замена. Муро получил возможность забить с подачи, но ударил головой вне створа.

«Химки» ненадёжно смотрелись на стандартах у своих ворот. Зато Руденко не забыл обострить впереди – закрутил чуть левее створа. Не хватило точности и Гюрлюку после передачи с правого фланга.

Серия пенальти казалась неизбежной, однако хозяева решили не доводить до неё дело. На последней основной минуте цепко поиграли «Химки» в чужой штрафной, и Магомедов покатил мяч в ворота (1:0).

Сработала замена Артиги. Кстати, Бутта забил же и «Спартаку» в конце матча в чемпионате. Хозяева ещё в перекладину попали. Но и так победа «Химок». Артига выиграл испанскую дуэль у Деограсии.

Кирилл Иванцов