Гладилин: «Спартак» и «Динамо» при любом раскладе выйдут из группы»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин не сомневается в том, что и «красно-белые», и московское «Динамо» смогут выйти из группы в Фонбет Кубке России, как бы ни оказался итог их личной встречи в рамках этого турнира.

- Говорить о том, что эта игра будет ключевой, не приходится, обе команды фавориты в этой группе. При любом раскладе матча, я думаю, они так и останутся фаворитами и выйдут в плей-офф, - цитирует слова специалиста Vprognoze.ru.

Матч «Спартака» и «Динамо» начнётся уже совсем скоро - в 18:30 по московскому времени. Действующим обладателем трофея является питерский «Зенит».