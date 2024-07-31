В «Спартаке» рассказали, почему Дуарте пропустит дерби с «Динамо»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос об отсутствии в заявке на дерби с «Динамо» защитника команды Алексиса Дуарте.

— Дуарте завершает реабилитацию после повреждения, пока тренерский штаб решил его поберечь, — приводит слова Зеленова Metaratings.

Напомним, 24-летний парагваец пока не принимал участие в матчах нового сезона из-за травмы.

Сегодня, 31 июля, «Спартак» примет на своем поле «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Стартовый свисток арбитра дожжен прозвучать в 18:30 по московскому времени.

За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.