«Спартак» и «Динамо» объявили составы на кубковое дерби

В среду вечером «Спартак» и «Динамо» сойдутся лицом к лицу в первом туре группового этапа Кубка России. Стартовые составы команд на дерби уже известны, и мы приводим их ниже.

Состав «Спартака»: Селихов, Денисов. Литвинов, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Медина, Угальде.

Эсекьель Барко, Тео Бонгонда и Виллан Жозе оказались в числе игроков запаса.

Состав «Динамо»: Лещук, Бессмертный, Кутицкий, Лепский, Скопинцев, Гагнидзе, Чавес, Фомин, Макаров, Окишор, Тюкавин.

Стартовый свисток на «Лукойл Арене» прозвучит в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.