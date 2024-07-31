Глебов не захотел обсуждать решение судьи

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о неназначенном на Николае Комличенко пенальти в кубковом матче против «Локомотива», проходившем во вторник вечером. Глебов не захотел давать комментарий по поводу решения судьи.

«Пенальти на Комличенко? Не хочу комментировать решение арбитра», - цитирует Глебова «РБ Спорт».

Напомним, что в первом туре группового этапа Кубка России «Ростов» проиграл «Локомотиву» с минимальным счётом 0:1.

Ближайший матч «Ростов» проведёт в субботу, 3 августа. В этот день команда Валерия Карпина будет играть в гостях у «Зенита» в третьем туре Премьер-лиги.