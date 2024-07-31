Соболев не приехал на дерби с «Динамо»

В среду вечером в первом туре группового этапа Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо». Стоит сказать, что с «красно-белыми» на стадион не приехал нападающий Александр Соболев. Впрочем, это вряд ли кого-то может удивить, ведь недавно 27-летний футболист был отстранён от тренировок с первой командой.

Как известно, отстранение Соболева от полноценной работы произошло на фоне слухов о желании футболиста перейти из «Спартака» в «Зенит».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.