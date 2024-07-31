Карпукас ответил, какие планы у «Локомотива» на Кубок России

Российский хавбек «Локомотива» Артём Карпукас высказался об амбициях клуба в Кубке России.

«Какие планы у «Локомотива» на Кубок? Идти от игры к игре с настроем победить. Можно сказать, планы амбициозные», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

В рамках первого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» одолел «Ростов» с минимальным счетом 1:0.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся в гостях с «Оренбургом». Игра между командами пройдет 13 августа.

Стоит сказать, что в копилке «Локомотива» девять трофеев Кубка России. Последний раз «железнодорожники» выигрывали данный титул в сезоне-2020/21.