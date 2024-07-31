Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Мор дал четыре прогноза на кубковый матч «Краснодар» - ЦСКА

31 Июля 2024 • 15:36 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.65 X 3.40 2 2.75
Через 4 ч. 19 мин.

Футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Мой первый прогноз — победа ЦСКА в целом в матче вместе с серией пенальти. Второй прогноз — это просто чистая победа ЦСКА в основное время», — приводит слова Мора «Рейтинг Букмекеров».

Кроме того, эксперт считает, что в матче будет забито меньше 2,5 голов, а индивидуальный тотал голов «Краснодара» составит меньше 1,5.

Матч первого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» - ЦСКА пройдет сегодня, 31 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Эдуард Мор ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Июля
15:36
Мор дал четыре прогноза на кубковый матч «Краснодар» - ЦСКА
14:53
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА Кубка России — 31 июля 2024
02:22
Краснодар - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Июля
21:15
Прогноз на точный счёт матча Краснодар — ЦСКА Кубка России — 31 июля 2024
16:41
Бесплатный прогноз и ставка на матч Краснодар — ЦСКА Кубка России — 31 июля 2024
16:10
Дивеев рассказал, какое поражение ЦСКА стало самым обидным в прошлом сезоне
29 Июля
22:05
Алдонин: «Нельзя сказать, что ЦСКА феерит»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру В «Зените» приняли решение по Соболеву В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» Вот почему Соболев не хочет играть за «Спартак»: 7 скандалов, с которыми ассоциируется клуб
Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас «Пари НН» может уволить Илича
Спортивные новости
США только шестые: Кто лидирует на Олимпиаде после четырёх медальных дней Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Анри Владивосток Анри Владивосток
Динамо Владивосток Динамо Владивосток
1
5
Видео
85 мин
Темп Темп
Динамо Барнаул Динамо Барнаул
1
1
Видео
40 мин
Химки Химки
Оренбург Оренбург
0
0
2.90 3.65 2.21
Видео
40 мин
Победа Хасавюрт Победа Хасавюрт
Ангушт Ангушт
1
0
Видео
31.07.24 в 17:00
СШ Ленинградец СШ Ленинградец
Динамо СПб Динамо СПб
Видео
31.07.24 в 17:00
Кристалл Кристалл
Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
Видео
31.07.24 в 18:00
Broke Boys Broke Boys
Квант Квант
2.05 3.85 3.15
Видео
31.07.24 в 18:00
Нарт Черкесск Нарт Черкесск
Биолог-Новокубанск Биолог-Новокубанск
Видео
31.07.24 в 18:30
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.12 3.70 3.05
Видео
31.07.24 в 19:00
Псков 747 Псков 747
Луки-Энергия Луки-Энергия
Видео
31.07.24 в 21:00
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
1.73 3.65 4.60
Видео
31.07.24 в 21:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.24 3.45 3.00
Видео
01.08.24 в 16:00
Сокол Казань Сокол Казань
Волна Нижегородская область Волна Нижегородская область
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Июля
15:45 · Кубок России
Карпукас ответил, какие планы у «Локомотива» на Кубок России
15:36 · Кубок России
Мор дал четыре прогноза на кубковый матч «Краснодар» - ЦСКА
15:30 · Кубок России
«Химки» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:52 · Кубок России
Непомнящий объяснил, почему в дерби «Спартак» - «Динамо» нет фаворита
14:34 · Кубок России
Силкин высказался о дерби «Спартака» и «Динамо»
14:24 · Кубок России
Лещенко — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Борьба точно будет»
14:09 · Кубок России
Стало известно, сколько зрителей ожидается на дерби «Спартак» - «Динамо»
12:28 · Кубок России
Гасилин дал прогноз на дерби «Спартак» - «Динамо»
12:23 · Кубок России
Титов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Динамо»
11:41 · Кубок России
Пименов считает, что «Динамо» лучше «Спартака» готово к матчу Кубка России
10:53 · Кубок России
Карпукас: «Локомотив» мог забить больше «Ростову»
10:26 · Кубок России
Чернов рассказал, чего не хватило «Ростову» в матче с «Локомотивом»
10:26 · Кубок России
Волков: «Игра с «Факелом» не была лёгкой»
10:20 · Кубок России
Чернов назвал цель «Ростова» в Кубке России
10:13 · Кубок России
Изидор – о победе над «Факелом»: «Мы счастливы, потому что победа - самое важное»
10:00 · Кубок России
Мор назвал улучшение в игре ЦСКА после ухода Федотова
09:31 · Кубок России
Батраков высказался о доверии Галактионова молодым игрокам эксклюзив
09:27 · Кубок России
Ненахов: «Нам надо хорошо поработать над реализацией» эксклюзив
08:24 · Кубок России
Горшков прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом»
08:19 · Кубок России
Адамов высказался о победе «Зенита» над «Факелом»
08:06 · Кубок России
Игрок «Факела» прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»
08:00 · Россия. Премьер-лига
Семаку задали вопрос о переходе Соболева
07:48 · Кубок России
Тренер «Локомотива» Галактионов раскритиковал работу VAR
07:42 · Кубок России
Аршавин прокомментировал новую крупную победу «Зенита»
02:22 · Кубок России
Краснодар - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости