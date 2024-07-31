Мор дал четыре прогноза на кубковый матч «Краснодар» - ЦСКА

Футбольный эксперт Эдуард Мор высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Мой первый прогноз — победа ЦСКА в целом в матче вместе с серией пенальти. Второй прогноз — это просто чистая победа ЦСКА в основное время», — приводит слова Мора «Рейтинг Букмекеров».

Кроме того, эксперт считает, что в матче будет забито меньше 2,5 голов, а индивидуальный тотал голов «Краснодара» составит меньше 1,5.

Матч первого тура группового этапа Кубка России «Краснодар» - ЦСКА пройдет сегодня, 31 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.