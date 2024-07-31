Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прошедших кубковых матчах и поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Динамо».

- Как оцениваете победу «Локомотива» над «Ростовом»? Не видите доли везения у «железнодорожников» в таком результате?

- Нет. «Локомотив» выглядел приличнее и имел намного больше моментов забить. У него было больше острых атак, единственное, реализация не получалась. Поэтому не думаю, что эта победа случилась благодаря везению.

- Как оцениваете игру молодежи «Локомотива»: Раков забил победный мяч, Батраков отдал пас на Самошникова в моменте с отмененным голом?

- В эпизоде с отмененным мячом была интересная комбинация. И сам момент спорный в плане отмены гола. Мне понравилась молодежь «Локомотива». Она интересная и перспективная. Но если говорить откровенно, они тоже играли с молодыми ребятами. Так что была игра двух молодых команд.

- Как вам «Локомотив» на старте сезона?

- Потеря основных игроков все равно сказывается и отражается на игре. Мы видим недочеты в обороне и вообще в командных действиях. Не знаю, сколько это продлится. А так, команда и сейчас достаточно хорошая по подбору футболистов. Она может играть лучше.

- А что скажете о старте «Ростова»?

- Не сказал бы, что команда стала лучше или хуже. Все стабильно, играет дисциплинированно, выполняя общую концепцию. Есть неплохая молодежь. Назвал бы эту команды добротной.

- «Зенит» выиграл у «Факела» 3:0 и снова не пропустил. Уже третий матч без пропущенных мячей. Ожидаемо?

- Для меня нет. Не думал, что питерцы так феерично стартанут. Они сейчас действительно хорошо выглядят. Вчера играл не основной состав, хотя это все равно футболисты высокого уровня. Они были мотивированные и хорошо выглядели функционально. Поэтому у них больше получается, и они сейчас выглядят грозно.

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- Как Глушенкову удалось так здорово найти взаимопонимание с бразильцами, что его связка с Венделом - сложившийся факт, и их даже заменяют парно?

- У них действительно есть взаимопонимание, это видно. Когда в сильную команду приходит классный игрок, подходит под стиль команды и интересен партнерам, то и получается так, что человек адаптируется легко. Он в своей тарелке. Глушенков влился в «Зенит» без проблем. Как будто много лет там играл. Это говорит об уровне Максима и тех, с кем он рядом играет.

- Сегодня пройдет матч «Спартак» - «Динамо». Какие ожидания?

- Будет много изменений в составах, чтобы дать резервистам практику. Мне интересно, как себя проявит молодежь, которой много в обоих этих клубах. Результат зависит от составов, от того, кто из опытных будет на поле. Это сыграет большую роль. Думаю, матч получится упорным и ни у кого не будет явного преимущества.

Елена Григорьевская