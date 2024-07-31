Непомнящий объяснил, почему в дерби «Спартак» - «Динамо» нет фаворита

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем кубковом дерби «Спартак» - «Динамо».

По мнению эксперта, фаворита в данном противостоянии нет, ведь команды наверняка проведут ротацию.

— Тут зависит от того, как будут настроены тренеры, ведь есть право на ошибку. В этом матче будет огонь, потому что это дерби, — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Встреча первого тура Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет в среду, 31 июля. Начало поединка запланировано на 18:30 (мск). Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.