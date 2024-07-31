Силкин высказался о дерби «Спартака» и «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился своими мыслями о предстоящем кубковом дерби «бело-голубых» против «Спартака». Силкин указал на то, что любой серии рано или поздно приходит конец.

«В последнее время «Спартак» не очень удобный соперник для «Динамо». Но все серии рано или поздно заканчиваются. Не знаю, что в команде творится, какой там порядок определения состава. Но этот матч стоит особняком от всех», - цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

Матч первого тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.