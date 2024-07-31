Лещенко — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Борьба точно будет»

Известный артист и поклонник «Динамо» Лев Лещенко высказался о предстоящем дерби между «бело-голубыми» и «Спартаком».

Лещенко заявил, что не понимает, как «Динамо» будет играть без основных футболистов. По мнению эксперта, в предстоящем матче у «бело-голубых» не будет пять игроков основного состава.

— В таких матчах и понимаешь уровень подготовки и качество игры. Борьба сегодня точно будет, — приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

Встреча первого тура группового этапа Кубка России «Спартак» - «Динамо» пройдет сегодня, 31 июля. Начало поединка запланировано на 18:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.