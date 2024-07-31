Стало известно, сколько зрителей ожидается на дерби «Спартак» - «Динамо»

Сегодня, 31 июля, московский «Спартак» примет на своём поле столичное «Динамо».

Как сообщает портал «РБ Спорт», на предстоящем поединке ожидается до 22 тысяч зрителей.

Игра первого тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 31 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 18:30 по московскому времени.

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Напомним, последний раз «Спартак» и «Динамо» встречались 12 июля в рамках товарищеского матча. В той игре «бело-голубые» одержали победу в серии пенальти (1:1, 5:4 – по пен.).