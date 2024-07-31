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Гасилин дал прогноз на дерби «Спартак» - «Динамо»

31 Июля 2024 • 12:28 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящем кубковом поединке между «Спартаком» и «Динамо».

«Это дерби - и первое для Станкевича. Сейчас ему надо показывать результат на старте, доказывать свою состоятельность, поэтому выйдут лучшие. Моя ставка - обе забьют», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

Дерби «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня, 31 июля, начало запланировано в 18:30 по московскому времени.

После двух туров Премьер-лиги «красно-белые» занимают седьмое место, а «бело-голубые» - второе.

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