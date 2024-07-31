Титов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о поединке между «красно-белыми» и «Динамо» в Кубке России сезона-2024/2025.

«Команды будут опасаться друг друга, сразу не бросятся. Шансы «Спартака» выглядят явно предпочтительнее, учитывая трудности динамовцев. Но поставлю на «ТМ 3 мячей». Много голов не жду», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Спартака» против «Динамо» состоится в среду, 31 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В чемпионате России «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице, а «бело-голубые» находятся на второй строчке.